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1 час назад

Военные следователи обнаружили в ЛНР брошенные ВСУ комплексы NLAW

Российская Газета

В населенном пункте Трехизбенка сотрудники военного следственного отдела СК России в ходе совместного выезда с войсками Народной милиции ЛНР обнаружили временный пункт дислокации войсковой части А4395 (структурно входит 42-й отдельный мотопехотный батальон). Батальон в свою очередь дислоцируется на территории войсковой части А1736 - 57-й отдельной мотопехотной бригады. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Военные следователи обнаружили в ЛНР брошенные ВСУ комплексы NLAW
Фото: REUTERsREUTERs

Отмечается, что в ходе осмотра пункта были обнаружены служебная документация, а также вооружение иностранного производства, в частности шведско-британские противотанковые управляемые ракетные комплексы NLAW. Вооружение было оставлено военнослужащими Украины, в спешке покинувшими позицию.

Ранее сообщалось, что все трофейное вооружение будет передаваться для нужд подразделений ЛНР и ДНР. Обучают же их обращению с захваченным вооружением российские специалисты. Так, военнослужащие Народной милиции ДНР прошли тренировки по обучению применению трофейных противотанковых комплексов NLAW.

В видеоролике, продемонстрированном СК РФ, показаны также валяющиеся на полу шприцы. Ранее "РГ" сообщала, что многие украинские националисты сидят на так называемых "боевых наркотиках".

Армия,Следственный комитет,
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