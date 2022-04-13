В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
1 час назад

Корвет «Резкий» вышел на ходовые испытания

Lenta.ru

Ракетный корвет «Резкий», построенный для Тихоокеанского флота, вышел на ходовые испытания. Об этом сообщили в пресс-службе Амурского судостроительного завода (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает ТАСС.

Корвет «Резкий» вышел на ходовые испытания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Со сдаточной базы Амурского судостроительного завода во Владивостоке на ходовые испытания вышел четвертый серийный корвет, построенный для Тихоокеанского флота. В течение нескольких дней корабелы вместе с экипажем будут проверять работу навигационного оборудования, энергоустановок, оценят управляемость и остойчивость корвета», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в ходе испытаний будет проверено соответствие мореходных, маневренных и ходовых качеств корабля ранее утвержденной документации. «Резкий» прошел электромагнитную обработку. Также на корвете подготовили помещения для экипажа и сдаточной команды АСЗ.

Завершающим этапом строительства корвета станут государственные испытания. После этого «Резкий» смогут передать в состав Военно-морского флота (ВМФ).

Корвет «Резкий» проекта 20380 типа «Стерегущий» был заложен в 2016 году, а в 2021 году корвет спустили на воду. Корабль предназначен для патрулирования, поддержки десанта и борьбы с надводными и подводными кораблями противника. Корвет получил противолодочный комплекс «Пакет-НК», зенитный ракетный комплекс «Редут» и пусковые установки «Уран-У» с противокорабельными ракетами Х-35. Также в арсенал корабля входят артиллерийские установки и переносные зенитные ракетные комплексы.

В октябре 2021 года «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщили, что корветы проекта 20380 модернизируют. Корабли получат современные радары и модернизированный комплекс ПВО.

Армия,Амурский судостроительный завод,Объединенная судостроительная корпорация,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители