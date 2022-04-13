В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
3 часа назад

Украина пыталась превратить советский беспилотник в крылатую ракету

Российская Газета

Их оборудовали современными на то время специальными фотоаппаратами и видеокамерами, различными датчиками. Сейчас, по мнению военных экспертов, данное оборудование уже не является работоспособным.

Украина пыталась превратить советский беспилотник в крылатую ракету
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После 1991 года такие дроны в основном использовались в виде мишеней для тренировок расчетов противовоздушной обороны ВСУ.

Видео дня

"Стриж" имеет массу 5 370 кг, "Рейс" гораздо легче - 1230 кг. Длина первого беспилотника составляет более 14 метров, второго - более 8 метров. Размах крыльев: 3,88 метра и 2,24 метра соответственно.

Максимальная скорость "Стрижа" - 1110 км/ч, практический потолок - 6 км, дальность - 1000 км. "Рейс" способен разогнаться до 950 км/ч, подняться на километровую высоту и пролететь 180 км.

Для запуска применяются многотонные установки, в первом случае со специальным прицепом, во втором - на базе четырехосного вездехода БАЗ-135МБ.

В 2014 году ВСУ пытались неудачно применять "Рейсы" во время карательной операции на Донбассе. Известно о двух потерях.

Осенью прошлого года БПЛА задействовали на командно-штабных учениях "Объединенные усилия - 2021", проводившихся на полигоне Егорлык в Херсонской области.

В марте текущего года из-за украинского "Стрижа" разгорелся крупный скандал в Европе. Оказалось, что дрон беспрепятственно вторгся в воздушное пространство Хорватии. Он летел на высоте 1300 метров со скоростью около 700 км/ч.

141-й рухнул неподалеку от одного из студенческих общежитий в Загребе. Как выяснилось, украинская сторона, по сути, переделала беспилотник в боевую крылатую ракету, оснащенную авиационной бомбой, которая, к счастью, не взорвалась. По всей видимости, из-за технического сбоя смертоносный дрон просто лишился управления и таким образом самостоятельно "атаковал" страну НАТО.

Что же касается Ту-143, то их пытаются применять в виде целей для отвлечения внимания сил ПВО, однако, судя по обнародованным фотоматериалам, их не только сбивают, но и сами они часто сами падают на землю от постоянных технических неисправностей.

Армия,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители