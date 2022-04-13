Названы пять самых крутых военных машин разминирования

Ведущий YouTube-канала Army Blog перечислил пять моделей самых мощных штурмовых машин разминирования. Подробнее - в материале.

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Эксперт YouTube-канала Army Blog назвал пять лучших военных машин разминирования. Среди них есть и российская (советская) техника.

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M1150 Assault Breacher Vehicle (M1ABV). Создана машина на базе танка M1 Abrams. Находятся на вооружении США такие модели с 2010 года. Разработаны они были для очистки и безопасного прохода через территорию противника. Основное вооружение штурмовика - противоминный трал и система дистанционного разминирования. Подрыв производится при помощи удлинённого заряда разминирования. Благодаря такому заряду можно также расчищать дороги. Также эта машина может устранять завалы на городских улицах, создаёт проходы в проволочных заграждениях, помогает преодолевать противотанковые рвы (засыпая их).

БМР-3М «Вепрь». Российская бронированная машина разминирования, которая создана на основе танков Т-72 и Т-90. Эксплуатируется она с 2018 года. Данная модель предназначена для разведки, преодоления и разминирования минных полей. Вместо башни с пушкой установлена на машине рубка для экипажа, а за ней - грузовая платформа для транспортировки тралов подъёмного устройства и систем дистанционного управления. Основный инструмент для подрыва мин здесь - колейный минный трал. Обе его части работают независимо друг от друга и крепятся к корпусу по отдельности. Самой главной задачей инженеров при создании этой машины было обеспечение максимальной безопасности экипажа. Поэтому этот отсек оснащён многослойной бронёй, причём особое внимание уделено было нижней части машины. Одна из особенностей этой техники - возможность дистанционного управления машиной. Можно также ей просто задать необходимый маршрут. Вооружена модель пулемётом калибра 12,7 мм, двумя многоразовыми гранатомётами, зенитно-ракетным комплексом «Игла».

УР-77 «Метеорит». Эти установки были созданы в конце 1970-х годов в СССР. Они проделывали проходы в минных полях при помощи взрывов. Разработана эта машина на базе самоходной гаубицы «Гвоздика». Основным вооружением модели являются два удлинённых заряда разминирования. Каждый из них может проделывать проход шириной до 6 м и длиной до 90 м. Для запуска двух зарядов требуется машине около 5 минут, а на полную перезарядку - до 40 минут.

Minenräumpanzer Keiler. Немецкая бронированная машина разминирования. Эксплуатируется она с 1991 года. Создали эту машину на базе устаревших американских танков M48. При перестройке модель была оснащена щитком в носовой части, подвижной стрелой с вращающимся бойковым тралом, электромагнитным тралом. Бойковый трал содержит раму и ротор, который состоит из двух вращающихся валов с 24 байками на цепях. Также в машине установлено устройство разметки расчищенного прохода при помощи флажков. Но из-за того, что мины машиной просто отбрасываются в сторону, эта модель не подходит для расчистки территории.