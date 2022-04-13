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1 час назад

В Германии договорились поставить Украине тяжелое вооружение

Lenta.ru

Правящая в Германии коалиция «Светофор» (социал-демократы (СДПГ), «Зеленые» и либералы) договорилась по поставкам тяжелых вооружений Украине, заявил эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер в Twitter.

«Германия сейчас быстро поставит на Украину тяжелое оружие. Я рад, что мы, фракция СвДП, смогли убедить в этом наших коалиционных партнеров», — написал он.

Испания отказалась поставлять тяжелое вооружение Украине

11 апреля глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что страны Евросоюза активизируют поставки оружия Украине. При этом она выразила мнение, что безопасность украинцев и Украины можно защитить только с помощью оружия. Кроме того, Бербок призвала международное сообщество оставить отговорки и поставить Киеву тяжелое вооружение.

Армия,Видео,Анналена Бербок,ЕС,
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