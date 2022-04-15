В Казахстане объяснили причину отмены парада ко Дню Победы

В Минобороны Казахстана объяснили, почему в этом году не планируется проводить военный парад ко Дню Победы. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач", - заявили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что для страны приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов.
Накануне власти Казахстана отменили военные парады 7 и 9 мая, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы. При этом остальную часть праздничной программы оставят без изменений: по всей стране пройдут около 50 различных военно-патриотических мероприятий, в том числе чествование ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил Республики Казахстан. В 2020 и 2021 годах в республике отменяли парад из-за ситуации с коронавирусом.