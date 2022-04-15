В Казахстане объяснили причину отмены парада ко Дню Победы

В Минобороны Казахстана объяснили, почему в этом году не планируется проводить военный парад ко Дню Победы. Об этом сообщает РИА "Новости".

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"Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач", - заявили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что для страны приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов.