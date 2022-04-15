Над Белгородом работает система ПВО

Системы противовоздушной обороны работают над Белгородом, как минимум две ракеты выпущены по воздушным целям над городом. Об этом стало известно в пятницу, 15 апреля, РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

По сведениям агентства, противоракеты были видны в небе над городом в 9:45 по московскому времени. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

В соцсетях местные жители публиковали кадры, на которых, предположительно, запечатлена работа ПВО.