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1 час назад

Стало известно о работе систем противовоздушной обороны над Белгородом

Lenta.ruиещё 1

Системы противовоздушной обороны работают над Белгородом, как минимум две ракеты выпущены по воздушным целям над городом. Об этом стало известно в пятницу, 15 апреля, РИА Новости.

Над Белгородом работает система ПВО
Фото: ТАССТАСС

По сведениям агентства, противоракеты были видны в небе над городом в 9:45 по московскому времени. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

В соцсетях местные жители публиковали кадры, на которых, предположительно, запечатлена работа ПВО.

14 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле села Сподарюшино. Из приграничных сел Сподарюшино и Безымено временно вывезли жителей.

Армия,Вячеслав Гладков,
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