Страна не планирует проводить военный парад ко Дню Победы, сообщает ИА DEITA.RU. Минобороны Казахстана сообщило о том, что 9 мая в республике не будет поводится праздничных мероприятий к годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ранее от идентичных мерах высказались в Прибалтике. В то же время, Россия проведёт парад в обычном режиме. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Отметим, ранее политический эксперт Илья Гращенков отмечал, что Казахстан стремится минимизировать и ослабить отношения с Россией из-за якобы «токсичности» союза и неприятия западом пророссийской позиции. Также активное влияние на республику оказывает Китай. Таким образом, новость об отмене парада может стать одним из первых шагов по избавлению от влияния России и переходу к курсу иных сюзеренов. Казахстан также заявлял о том, что они не намерены признавать ЛДНР.