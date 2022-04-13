В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
13 апреля

Казахстан отказался от парада Победы 9 мая

Deita.ruиещё 8

Страна не планирует проводить военный парад ко Дню Победы, сообщает ИА DEITA.RU. Минобороны Казахстана сообщило о том, что 9 мая в республике не будет поводится праздничных мероприятий к годовщине победы в Великой Отечественной войне. Ранее от идентичных мерах высказались в Прибалтике.&nbsp; В то же время, Россия проведёт парад в обычном режиме. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.&nbsp; Отметим, ранее политический эксперт Илья Гращенков отмечал, что Казахстан стремится минимизировать и ослабить отношения с Россией из-за якобы &laquo;токсичности&raquo; союза и неприятия западом пророссийской позиции. Также активное влияние на республику оказывает Китай. Таким образом, новость об отмене парада может стать одним из первых шагов по избавлению от влияния России и переходу к курсу иных сюзеренов. Казахстан также заявлял о том, что они не намерены признавать ЛДНР.&nbsp;

Казахстан отказался от парада Победы 9 мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Армия,Красная площадь,День Победы,Илья Гращенков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители