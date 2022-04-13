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32 минуты назад

Заведены дела после найденных на Украине российских военных со следами пыток

Lenta.ruиещё 1

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Заведены дела после найденных на Украине российских военных со следами пыток
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

Военные следователи начали расследование по статьям об убийстве по мотивам ненависти или вражды с особой жестокостью и применении запрещенных средств и методов ведения войны.

По данным СКР, после завершения боевых действий на Украине были найдены тела четверых российских военнослужащих со следами пыток и истязаний. Эксперты выяснили, что телесные повреждения они получили еще при жизни. Эти факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными, указали в СКР.

Специалисты ведомства провели осмотр убитых военнослужащих, назначены судебно-медицинские экспертизы. проведено дактилоскопирование.

Армия,Следственный комитет,
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