Заведены дела после найденных на Украине российских военных со следами пыток

Следственный комитет России ( СКР ) возбудил уголовные дела по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Военные следователи начали расследование по статьям об убийстве по мотивам ненависти или вражды с особой жестокостью и применении запрещенных средств и методов ведения войны.

По данным СКР, после завершения боевых действий на Украине были найдены тела четверых российских военнослужащих со следами пыток и истязаний. Эксперты выяснили, что телесные повреждения они получили еще при жизни. Эти факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными, указали в СКР.