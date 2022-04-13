Среди сдавшихся в Мариуполе военных ВСУ оказалось почти 50 женщин

Из 1026 сдавшихся в Мариуполе военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти 50 оказались женщинами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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Точное число сложивших оружие женщин составило 47 человек. Более подробной информации в Минобороны не предоставили, не назвав ни воинских званий, ни должностей пленных.

О женщинах-военных среди попавших в плен ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Он предлагал обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука, которого он назвал «этим вашим хлопцем», на украинских «хлопцев и девчат».