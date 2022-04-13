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1 час назад

Среди сдавшихся в Мариуполе военных ВСУ оказалось почти 50 женщин

Lenta.ru

Из 1026 сдавшихся в Мариуполе военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти 50 оказались женщинами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Среди сдавшихся в Мариуполе военных ВСУ оказалось почти 50 женщин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Точное число сложивших оружие женщин составило 47 человек. Более подробной информации в Минобороны не предоставили, не назвав ни воинских званий, ни должностей пленных.

О женщинах-военных среди попавших в плен ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Он предлагал обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука, которого он назвал «этим вашим хлопцем», на украинских «хлопцев и девчат».

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон об изменении названия государственного праздника «День защитника Украины» в «День защитника и защитниц» ради гендерного равенства. Число проходящих службу в украинской армии женщин к 2021 году составило около 31 тысячи.

Армия,Владимир Зеленский,Игорь Конашенков,Виктор Медведчук,Верховная Рада,
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