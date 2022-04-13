Свыше 1 тысячи украинских военных добровольно сдались в плен в Мариуполе , среди них 162 офицера и 47 военнослужащих женского пола. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

"В городе Мариуполе в районе металлургического комбината имени Ильича в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой Народной Республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди сдавшихся военнослужащих украинских вооруженных сил 162 офицера, а также 47 военнослужащих женского пола", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что 151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения.