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52 минуты назад

В МО РФ сообщили, что свыше 1 тысячи военных сдались в плен в Мариуполе

ТАСС

Свыше 1 тысячи украинских военных добровольно сдались в плен в Мариуполе, среди них 162 офицера и 47 военнослужащих женского пола. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В городе Мариуполе в районе металлургического комбината имени Ильича в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой Народной Республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди сдавшихся военнослужащих украинских вооруженных сил 162 офицера, а также 47 военнослужащих женского пола", - сказал Конашенков.

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Он сообщил, что 151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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