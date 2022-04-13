Минобороны опубликовало видео работы группы ударных вертолетов

Видео начинается со взлета российских вертолетов с аэродрома. После идут кадры боев: вертолеты, обнаружив украинский «Бук», наносят удар по комплексу ПВО, что приводит к взрыву.

Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого планируется провести денацификацию и демилитаризацию Украины, а также предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса.