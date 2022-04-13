Минобороны опубликовало видео работы группы ударных вертолетов

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения российскими ударными вертолетами комплекса ПВО «Бук» Вооруженных сил Украины. Кадры опубликовало РИА Новости.
Видео начинается со взлета российских вертолетов с аэродрома. После идут кадры боев: вертолеты, обнаружив украинский «Бук», наносят удар по комплексу ПВО, что приводит к взрыву.
Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого планируется провести денацификацию и демилитаризацию Украины, а также предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против жителей Донбасса.
В Минобороны РФ подчеркивают, то удары наносятся только по военной инфраструктуре. 25 марта стало известно, что войска выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.