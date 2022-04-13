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1 час назад

Военный корреспондент рассказал о буднях украинских пленных: окучивают яблони, белят бордюры

Говорит Москва

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Сладков описал повседневные дела сложивших оружие служащих ВСУ. По его словам, военным разрешается выходить из бараков в любое время. Пытки к ним не применяются, утверждает Сладков.

Военный корреспондент рассказал о буднях украинских пленных: окучивают яблони, белят бордюры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они без кандалов, без каких-либо пыток. Живут в большом светлом помещении. Они спокойно выходят на локальную территорию, где могут курить, сидеть на воздухе. Прежде всего, говорю о тех людях, которые сдались в плен на прошлой неделе. Живут они все вместе. Руководят ими их же командиры. Комбат по-прежнему старший. Они выполняют его команды. Офицеры, их около 20, выполняют свои обязанности. Это командиры подразделений, офицеры штаба. Они выполняют одну и ту же работу: чистят, наводят порядок. Одинаково работают, хотя руководят офицеры. Бойцы 53-й, 54-й бригады, морские пехотинцы 36-й бригады корпуса морской пехоты Украины содержатся в соседнем бараке, точно так же выходят на территорию, но они выходят на работу уже вне территории проживания. Они вскапывают землю, окучивают яблони, белят бордюры, доставляют воду в место проживания. Руководит старшина. Таково решение администрации. Конвой безупречный».

Как сообщил Сладков, пленные украинцы постоянно спрашивают о своей будущей судьбе, однако этот вопрос будет решаться после окончания военной спецоперации. Отношение к пленённым во время боя другое, добавил корреспондент.

Армия,Александр Сладков,
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