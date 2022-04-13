В ДНР заявили о сдаче в плен тысячи бойцов ВСУ в Мариуполе

В Мариуполе 1009 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен силам Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщал, что в Мариуполе сложили оружие более тысячи украинских морпехов. По его словам, среди них 300 раненых, 90 не способны передвигаться самостоятельно.

По словам журналиста, сдача в плен украинских военных стала результатом общей работы силовиков и спецслужб в Мариуполе.