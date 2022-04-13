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33 минуты назад

В Мариуполе более тысячи бойцов ВСУ сдались в плен

Lenta.ruиещё 1

В Мариуполе 1009 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен силам Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

В ДНР заявили о сдаче в плен тысячи бойцов ВСУ в Мариуполе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщал, что в Мариуполе сложили оружие более тысячи украинских морпехов. По его словам, среди них 300 раненых, 90 не способны передвигаться самостоятельно.

По словам журналиста, сдача в плен украинских военных стала результатом общей работы силовиков и спецслужб в Мариуполе.

Позже Следственный комитет России опубликовал видео допроса сдавшегося в плен заместителя командира 36 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Ростислава Ломтева. По его словам, во время спецоперации его бригада переместилась на завод «Азов», но там морпехов окружили.

Армия,Александр Сладков,Следственный комитет,
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