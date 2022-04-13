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26 минут назад

Японии предложили присоединиться к антикитайскому альянсу AUKUS

Алиса Селезнёва

Австралия, Великобритания и США на неофициальном уровне предложили Японии присоединиться к оборонительному альянсу AUKUS. Об этом пишет газета Sankei.

Японии предложили присоединиться к оборонному альянсу AUKUS
Фото: ReutersReuters

По данным издания, участники AUKUS выразили заинтересованность в техническом потенциале Японии при разработке гиперзвукового оружия, создании искусственного интеллекта и развитии квантовых технологий.

В японских властных кругах есть активные сторонники вступления страны в альянс, призванный сдерживать Китай. Однако ряд политиков считает, что Япония может сотрудничать со странами AUKUS по отдельным направлениям.

В случае присоединения Японии альянс может получить название JAUKUS.

Новое партнерство в сфере безопасности – AUKUS – было создано в сентябре 2021 года. В рамках соглашения Австралия планирует построить несколько атомных подводных лодок по американской технологии. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на более чем 50 млрд евро. Президент России Владимир Путин отмечал, что создание Британией, США и Австралией AUKUS подрывает стабильность в регионе.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что США, Британия и Австралия внесли раздор в «натовскую семью», создав новый блок AUKUS.

Армия,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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