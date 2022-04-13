В Херсоне нашли архив с личными делами украинских силовиков

Сотрудники российских ведомств обнаружили спрятанный архив с личными делами украинских силовиков в Херсонской детской областной больнице. Как сообщает РИА Новости, среди документов хранятся личные дела и медкарты.

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Напомним, что сейчас Херсон находится под контролем российской армии. Действующие работники архива больницы отрицают свою причастность к найденным документам и не понимают, как они попали в детское медучреждение. Они ссылаются на действия бывшего руководства больницы, которое сбежало с места работы до прихода в город российских войск.

В распоряжение российских силовиков попали важные документы, в том числе секретные личные характеристики на сотрудников полиции в Херсонской области, а также ряд других данных — их пока не обнародовали в интересах следствия.