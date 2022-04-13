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39 минут назад

В США оценили российские гранатометы

Lenta.ru

Российские ручные противотанковые гранатометы (РПГ), которые могут поражать танки, легкую бронетехнику и вертолеты, оценили в США. Обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд описал их возможности.

В США оценили российские гранатометы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ручные противотанковые гранатометы отличаются эффективностью и простотой использования. В 1949 году советские войска получили гранатомет РПГ-2, который стал первым серийным оружием этого класса в СССР. РПГ-2 использовали во время войны во Вьетнаме.

В 1961 году на вооружение приняли РПГ-7 с дальностью прямого выстрела до 330 метров. Иствуд пишет, что в 1993 году в Могадишо огнем РПГ-7 сбили два американских вертолета UH-60 Black Hawk.

Для противодействия современным танкам в СССР разработали РПГ-29. Эти гранатометы применяли против танков M1 Abrams во время войны в Ираке. Также РПГ-29 поражали израильские танки Merkava во время войны в Ливане.

Иствуд отмечает, что современные РПГ совмещают эффективность и низкую стоимость. «Таким образом, это смертоносное оружие войны останется на вооружении еще долгие годы», — резюмирует он.

В феврале в пресс-службе госкорпорации «Ростех» сообщили, что противотанковый комплекс «Корнет-Д1» проходит финальный этап стрельбовых испытаний.

В январе стало известно, что в России выпустили первую партию автоматических станковых гранатометов «Балкан».

Армия,Оружие,Ростех,
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