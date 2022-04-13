Японии предложили присоединиться к оборонному альянсу AUKUS

Правительство Японии неофициально получает предложения присоединиться к оборонному партнёрству AUKUS, которое было создано осенью 2021 года США, Австралией и Великобританией. Страны в первую очередь интересует участие Токио в новейших военных разработках. Об этом пишет газета Sankei Shimbun.

Фото: US Navy/via Global Look Press US Navy/via Global Look Press

По данным издания, речь идёт, в частности, об участии Японии в создании гиперзвукового оружия, средств кибернетической войны, криптосистем и искусственного интеллекта. Газета сообщает, что предложения присоединиться к партнёрству Токио поступают от всех трёх участников структуры.

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При этом в Японии нет однозначного мнения относительно вступления в организацию. По мнению сторонников идеи, это повысит потенциал коллективного сдерживания Китая. В то же время звучат предложения развивать двусторонние отношения в оборонной отрасли с США, Великобританией и Австралией в отдельности.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно опроверг сообщение издания, заявив, что информация о присоединении в AUKUS не соответствует действительности.

О создании партнёрства AUKUS было объявлено в сентябре 2021 года. В рамках заключённого соглашения Австралия намерена создать не менее восьми атомных подводных лодок с использованием американских и английских технологий. Первые подлодки поступят на вооружение страны в 2036 году.

Ранее правительство Японии положительно отреагировало на решение членов оборонного партнёрства США, Великобритании и Австралии AUKUS о начале сотрудничества в сфере разработки гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Об этом на регулярной пресс-конференции сообщил генсекретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. Он назвал это «своевременным ответом» на проведение военной операции России на Украине.