СМИ узнали о планах США предоставить Украине масштабную военную помощь

Администрация президента США Джо Байдена намерена выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму $750 млн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников, знакомых с вопросом, пишет РБК.

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Как утверждает один из собеседников агентства, администрация Байдена еще не приняла окончательное решение о составе пакета помощи. Также источники Reuters сообщили, что финансирование на военную помощь будет выделено с использованием полномочий главы американского государства — президент может разрешить поставки товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США обговаривают с Украиной вопрос о новых поставках оружия. Уточнялось, что Вашингтон может отправить на Украину артиллерию. Президент США Джо Байден 6 апреля поручил выделить дополнительные $100 млн на военную помощь Украине. До этого Пентагон сообщил о выделении $300 млн.

В конце марта The New York Times писала, что США намерены предоставить Украине в следующем году финансовую помощь для противодействия «враждебному влиянию» России в размере $682 млн.