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20 минут назад

Рамзан Кадыров рассказал о роли наркотиков в спецоперации на Украине

Русская Планетаиещё 2

Кадыров заявил о готовности российских военных взять Киев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинское руководство массово накачивает наемников наркотиками. В основном, речь идет об ичкерийских, грузинских и других батальонах преступников, с которыми чеченские спецподразделения ведут борьбу в ЛНР.

По его словам, украинцы это делают «для поддержания пошатнувшегося боевого духа наемников», но данный подход уже дискредитировал себя. При этом Кадыров подчеркнул, что «наши бойцы находятся в трезвом уме», а опьяняет их только «приятное предчувствие скорой победы».

Также в своем Telegram-канала глава российского региона заявил о готовности бойцов в любое время выдвинуться на Киев.

Ранее Кадыров пожаловался на «чеченоговорящих шайтанов».

Армия,Выборы на Украине,Рамзан Кадыров,
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