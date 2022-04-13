Кадыров заявил о готовности российских военных взять Киев

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинское руководство массово накачивает наемников наркотиками. В основном, речь идет об ичкерийских, грузинских и других батальонах преступников, с которыми чеченские спецподразделения ведут борьбу в ЛНР.

По его словам, украинцы это делают «для поддержания пошатнувшегося боевого духа наемников», но данный подход уже дискредитировал себя. При этом Кадыров подчеркнул, что «наши бойцы находятся в трезвом уме», а опьяняет их только «приятное предчувствие скорой победы».

Также в своем Telegram-канала глава российского региона заявил о готовности бойцов в любое время выдвинуться на Киев.