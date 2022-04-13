Кадыров показал штурм «Азовстали» в Мариуполе

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Соответствующий материал он разместил в своем Telegram-канале, отметив, что «в здании укрепились украинские националисты». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Кадырова.

Фото: chechnya.gov.ru chechnya.gov.ru

Издание уточняет, что на кадрах опубликованного видео российские военные штурмуют подвал здания и используют гранаты. При этом они предлагают противнику сдаться и гарантируют прекращение огня.

Глава Чеченской Республики заявил, что в этом подвале украинские националисты оборудовали небольшой штаб со складом, в котором хранили провизию и боеприпасы.

«Бандиты сами стали заложниками своих же укреплений», — добавил он.

Кадыров также уточнил, что ни один российский солдат в ходе штурма не пострадал.