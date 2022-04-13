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1 час назад

Кадыров показал штурм «Азовстали» в Мариуполе

Елена Прошина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Соответствующий материал он разместил в своем Telegram-канале, отметив, что «в здании укрепились украинские националисты». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Кадырова.

Кадыров показал штурм «Азовстали» в Мариуполе
Фото: chechnya.gov.ruchechnya.gov.ru

Издание уточняет, что на кадрах опубликованного видео российские военные штурмуют подвал здания и используют гранаты. При этом они предлагают противнику сдаться и гарантируют прекращение огня.

Глава Чеченской Республики заявил, что в этом подвале украинские националисты оборудовали небольшой штаб со складом, в котором хранили провизию и боеприпасы.

«Бандиты сами стали заложниками своих же укреплений», — добавил он.

Кадыров также уточнил, что ни один российский солдат в ходе штурма не пострадал.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что гражданки Украины, которые в срочном порядке покинули родину и отправились в Европу, становятся «живым товаром для торговцев людьми». По ее словам, об этой проблеме ей сообщили европейские коллеги. Отмечается, что по недавним подсчетам с Украины в соседние страны Европы прибыли более 4,5 миллиона человек.

Армия,Татьяна Москалькова,Рамзан Кадыров,
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