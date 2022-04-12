Кадыров показал штурм «Азовстали» в Мариуполе

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он отметил, что в здании укрепились украинские националисты, по его словам, они устроили штаб в подвале и оказались в заложниках. На кадрах видно, как российские военные используют гранаты в рамках спецоперации. Соответствующее видео появилось на официальном Telegram-канале главы республики.

Фото: chechnya.gov.ru chechnya.gov.ru

В этом подвале азовцы оборудовали небольшой штаб со складом. Бандиты сами стали заложниками своих же укреплений, — поделился Кадыров.

Он добавил, что в подвале азовцы оборудовали мини-штаб, где были складированы боеприпасы и провизия. По словам главы Чечни, ни один российский солдат не пострадал в ходе штурма.