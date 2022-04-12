Минобороны заявило о размещении ВСУ вооружения в жилых кварталах Харькова

В частности, украинские военные оборудуют огневые позиции в жилых домах, детских садах, школах Киевского, Немишлянского и Шевченковского районах города, а также размещают оружие в густонаселенных районах. Кроме того, с 10 апреля в городе запрещена эвакуация мирных граждан.

Ранее Минобороны России также предупредило, что киевские власти готовят провокацию с постановочными съемками в городе Ирпень. Мизинцев отметил, что именно с этой целью в Ирпене вводится комендантский час и полная блокада города, в который смогут въезжать только представители силовых структур и «непонятные волонтеры».