СМИ сообщили о секретной слежке НАТО за кораблями РФ в Одессе

Источник в российских силовых ведомствах со ссылкой на информаторов в украинских войсках рассказал РИА «Новости», что в Одессе начала работу секретная мониторинговая группа НАТО.

Фото: Vadim Ghirda/AP Vadim Ghirda/AP

Собеседник агентства заверил, что у этой группы есть секретная база в пригороде Одессы и оборудование для определения точных координат кораблей в Черном море в радиусе до 200 км. По его словам, одними из ключевых специалистов группы являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group.

Также источник добавил, что задача группы — не допустить высадки российского десанта и выдавать местонахождение российских кораблей для наведения украинских ракет «Нептун».

Ранее газета Financial Times сообщала, что на фоне украинского кризиса НАТО активно использует авиацию на границе с Россией, Белоруссией и Украиной для сбора разведывательных данных.