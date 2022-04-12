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1 час назад

РИА «Новости»: в Одессе работает секретная группа НАТО по мониторингу кораблей РФ

Газета.Ru

Источник в российских силовых ведомствах со ссылкой на информаторов в украинских войсках рассказал РИА «Новости», что в Одессе начала работу секретная мониторинговая группа НАТО.

СМИ сообщили о секретной слежке НАТО за кораблями РФ в Одессе
Фото: Vadim Ghirda/APVadim Ghirda/AP

Собеседник агентства заверил, что у этой группы есть секретная база в пригороде Одессы и оборудование для определения точных координат кораблей в Черном море в радиусе до 200 км. По его словам, одними из ключевых специалистов группы являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group.

Также источник добавил, что задача группы — не допустить высадки российского десанта и выдавать местонахождение российских кораблей для наведения украинских ракет «Нептун».

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Ранее газета Financial Times сообщала, что на фоне украинского кризиса НАТО активно использует авиацию на границе с Россией, Белоруссией и Украиной для сбора разведывательных данных.

Издание отмечало, что альянс расширил развертывание сил на воде и на суше на восточном фланге. В регионе теперь, как сообщается, находятся 40 тыс. военнослужащих, в Северном море и в восточной части Средиземного моря размещены ударные группы военно-морских сил.

Армия,Владимир Путин,
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