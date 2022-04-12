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35 минут назад

В США боятся нападения украинских националистов на страну

Ura.Ru

Украинские националисты могут атаковать США. Об этом написал профессор Университета Рейтаку в Кашива (Япония) Джейсон Морган в издании The American Conservative.

В США боятся нападения украинских националистов на страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мы смотрим на батальон „Азов“ (нацбатальон „Азов“ входит в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации), группу сторонников превосходства белой расы и различных неонацистов, чьи „эсэсовские“ стандарты, несомненно, гарантируют, что они тоже однажды направят свое американское оружие против американцев», — пишет издание. Как считает автор статьи, это произойдет по аналогии с войной в Афганистане, приведшей к трагедии 11 сентября 2001 года. «Тогда ненавидящих Америку джихадистов загрузили патронташами и ракетами „Стингер“», — напоминает TAC.

США еще в декабре 2021 года начали поставлять оружие на Украину. Госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил предоставление Украине очередной партии военной помощи на сумму 200 млн долларов, пишет RT.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Согласно шифротелеграммам 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. В ходе спецоперации российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США, передает «Национальная служба новостей».

Армия,Энтони Блинкен,Владимир Путин,
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