«Сегодня мы смотрим на батальон „Азов“ (нацбатальон „Азов“ входит в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации), группу сторонников превосходства белой расы и различных неонацистов, чьи „эсэсовские“ стандарты, несомненно, гарантируют, что они тоже однажды направят свое американское оружие против американцев», — пишет издание. Как считает автор статьи, это произойдет по аналогии с войной в Афганистане, приведшей к трагедии 11 сентября 2001 года. «Тогда ненавидящих Америку джихадистов загрузили патронташами и ракетами „Стингер“», — напоминает TAC.