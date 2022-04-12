Путин пообещал повысить подполковника Лукашенко

Президент России Владимир Путин вновь пообещал присвоить белорусскому коллеге Александру Лукашенко звание полковника. Об этом сообщает РИА Новости.
Действующее воинское звание Лукашенко — подполковник запаса.
6 февраля в интервью в Владимиром Соловьевым белорусски лидер напомнил, что Путин обещал ему присвоить звание полковника, но этого до сих пор не произошло.
«Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил», — пояснил он.
На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Путин не имеет права присваивать звания в вооруженных силах другой страны.