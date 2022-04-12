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1 час назад

Путин пообещал повысить подполковника Лукашенко

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин вновь пообещал присвоить белорусскому коллеге Александру Лукашенко звание полковника. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин пообещал повысить подполковника Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Действующее воинское звание Лукашенко — подполковник запаса.

6 февраля в интервью в Владимиром Соловьевым белорусски лидер напомнил, что Путин обещал ему присвоить звание полковника, но этого до сих пор не произошло.

«Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил», — пояснил он.

На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Путин не имеет права присваивать звания в вооруженных силах другой страны.

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