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2 часа назад

Би-би-си назвала подделкой видео об обстреле вокзала в Краматорске с логотипом корпорации

ТАССиещё 2

Британская вещательная корпорация Би-би-си назвала подделкой видео с ее логотипом, в котором ответственность за обстрел вокзала в Краматорске возлагается на украинских военных.

Би-би-си назвала подделкой видео об обстреле вокзала в Краматорске с логотипом корпорации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По сети ходит фейковое видео с логотипом BBC News, в котором говорится, что Украина якобы несет ответственность за ракетный обстрел железнодорожного вокзала Краматорска на прошлой неделе. Би-би-си не публиковала такое видео, это подделка. Мы принимаем меры, чтобы удалить этот контент из соцсетей", - сообщила Русская служба Би-би-си в среду в своем Telegram-канале.

Представители корпорации призвали пользователей не делиться этим видео.

В ролике, о котором идет речь, демонстрируются кадры, снятые в Краматорске после обстрела железнодорожного вокзала, в том числе показаны обломки выпущенной по городу тактической ракеты "Точка-У". В титрах указывается, что тип и серийный номер ракеты свидетельствуют о том, что она стояла на вооружении ВСУ.

8 апреля не менее 50 человек погибли, около 100 были ранены в результате обстрела вокзала в Краматорске, который контролируется украинскими силами. Украина немедленно заявила о причастности России к инциденту, однако Минобороны РФ указало, что у российских сил не было и не планировались никаких огневых задач в Краматорске в этот день. Кроме того, в военном ведомстве подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У" применяются только украинскими вооруженными силами. По информации Минобороны РФ, удар нанесен ракетным дивизионом украинских сил из района города Доброполье, который находится в 45 км к юго-западу от Краматорска и контролируется ВСУ.

Армия,Минобороны России,
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