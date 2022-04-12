В Мариуполе боевики «Азова» могут ликвидировать двух офицеров США

Согласно информации проекта WarGonzo, которая опубликована в Telegram-канале, на территории завода «Азовсталь» в бомбоубежищах среди националистов «Азова» (организация запрещена в РФ) находятся высокопоставленные офицеры США в отставке. Такие выводы были сделаны на основе перехвата радиопереговоров боевиков.

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Предполагается, что американские офицеры попали в город вместе с боевиками ЧВК «Академия». Вероятно, эти офицеры уже не являются действующими сотрудниками военного ведомства Соединенных Штатов.

Тем не менее, высока вероятность того, что они по-прежнему являются важными персонами для Пентагона.

«Эти офицеры в курсе многих тайных операций США в третьих странах и являются носителем крайне чувствительной для Вашингтона информации», - говорится в заявлении источника проекта WarGonzo.

Отмечается, что существует возможность того, что националисты «Азова» могут получить приказ о ликвидации американских офицеров с целью сокрытия важной для Вашингтона информации.