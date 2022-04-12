Элитный спецназ США и Британии заметили на Украине

Обозреватель французской газеты Le Figaro Жорж Мальбрюно заявил, что на Украине находятся спецназовцы из США и Великобритании. Журналист сослался на собственный источник во французской разведке.

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По словам Мальбрюно, с конца февраля на Украине присутствуют «как элитные подразделения спецназа SAS, так и американской «Дельты».

Журналист добавил, что визит британского премьер-министр Бориса Джонсона подтверждает «роль Лондона как первого союзника Украины».

SAS (Специальная авиадесантная служба) - спецподразделение британских вооруженных сил, которое занимается разведкой, участвует в контртеррористических операциях, прямых боевых столкновениях и занимается освобождением заложников. Спецназовцы SAS координировали действия авиации НАТО во время Боснийской войны 1995 года, участвовали во вторжении Британии в Ливию в 2011 году, в операции 2014 года против террористов в Ираке и других операциях.