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1 час назад

Элитный спецназ США и Британии заметили на Украине

Мария Иванова

Обозреватель французской газеты Le Figaro Жорж Мальбрюно заявил, что на Украине находятся спецназовцы из США и Великобритании. Журналист сослался на собственный источник во французской разведке.

Элитный спецназ США и Британии заметили на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Мальбрюно, с конца февраля на Украине присутствуют «как элитные подразделения спецназа SAS, так и американской «Дельты».

Журналист добавил, что визит британского премьер-министр Бориса Джонсона подтверждает «роль Лондона как первого союзника Украины».

SAS (Специальная авиадесантная служба) - спецподразделение британских вооруженных сил, которое занимается разведкой, участвует в контртеррористических операциях, прямых боевых столкновениях и занимается освобождением заложников. Спецназовцы SAS координировали действия авиации НАТО во время Боснийской войны 1995 года, участвовали во вторжении Британии в Ливию в 2011 году, в операции 2014 года против террористов в Ираке и других операциях.

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«Дельта» - спецподразделение американской армии, среди главных задач которого борьба с терроризмом и выполнение секретных заданий, включающих освобождение заложников. «Дельта» участвовала в операциях в рамках вторжения американцев в Панаму и Ирак, а также в операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане.

Армия,Борис Джонсон,НАТО,
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