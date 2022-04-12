В ДНР установили личности боевиков ВСУ, записывающих видео с пытками пленных

Силовые ведомства Донецкой Народной Республики (ДНР) фиксируют все факты издевательств над попавшими в плен военнослужащими ДНР и устанавливают личные данные тех, кто снимает видео об этих пытках. Об этом во вторник сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова Донецкому агентству новостей (ДАН).
"Я могу смело заявить, что благодаря тому, что ВФУ (Вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) выкладывают видео подобного характера, несложно отследить, с какого e-mail это сделано, какая геолокация, к кому привязана страница и так далее. Мы понимаем, кто эти люди, которые пытали наших ребят, которые издевались над телами наших военнослужащих, кто они, что из себя представляют. Эта информация аккумулируется, и она будет предоставлена в соответствующие инстанции", - цитирует агентство Морозову.
По ее словам, силовые структуры и офис омбудсмена республики фиксируют все подобные факты, которые лягут в основу доказательной базы преступлений украинских военных против пленных.
"Мы восемь лет слушали в Минске, что Украина - правовое государство, и сейчас мы видим, какая цена Украине как правовому государству", - сказала Морозова.
Она также обратила внимание на отсутствие реакции на данные преступления со стороны европейских политиков.
Ранее в украинских СМИ и соцсетях были распространены видеозаписи с издевательствами над военнослужащими Народной милиции ДНР и РФ, попавшими в плен. На расправы над пленными российскими военнослужащими обращал внимание Запада начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, который возглавляет Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
Как отметил генерал, "все поступающие сообщения о преступлениях ВСУ и националистических батальонов тщательно фиксируются, а обобщенные материалы направляются в международные организации, в том числе в ООН, Международный комитет Красного Креста, ОБСЕ и в посольства зарубежных стран".
В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные организации с просьбой принудить Украину соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что киевское руководство известило британский Форин оффис о том, что не намерено соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными.