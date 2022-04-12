В ДНР установили личности боевиков ВСУ, записывающих видео с пытками пленных

Силовые ведомства Донецкой Народной Республики (ДНР) фиксируют все факты издевательств над попавшими в плен военнослужащими ДНР и устанавливают личные данные тех, кто снимает видео об этих пытках. Об этом во вторник сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова Донецкому агентству новостей (ДАН).

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"Я могу смело заявить, что благодаря тому, что ВФУ (Вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) выкладывают видео подобного характера, несложно отследить, с какого e-mail это сделано, какая геолокация, к кому привязана страница и так далее. Мы понимаем, кто эти люди, которые пытали наших ребят, которые издевались над телами наших военнослужащих, кто они, что из себя представляют. Эта информация аккумулируется, и она будет предоставлена в соответствующие инстанции", - цитирует агентство Морозову.

Видео дня

По ее словам, силовые структуры и офис омбудсмена республики фиксируют все подобные факты, которые лягут в основу доказательной базы преступлений украинских военных против пленных.

"Мы восемь лет слушали в Минске, что Украина - правовое государство, и сейчас мы видим, какая цена Украине как правовому государству", - сказала Морозова.

Она также обратила внимание на отсутствие реакции на данные преступления со стороны европейских политиков.

Ранее в украинских СМИ и соцсетях были распространены видеозаписи с издевательствами над военнослужащими Народной милиции ДНР и РФ, попавшими в плен. На расправы над пленными российскими военнослужащими обращал внимание Запада начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, который возглавляет Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Как отметил генерал, "все поступающие сообщения о преступлениях ВСУ и националистических батальонов тщательно фиксируются, а обобщенные материалы направляются в международные организации, в том числе в ООН, Международный комитет Красного Креста, ОБСЕ и в посольства зарубежных стран".