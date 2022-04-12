В НАТО предсказали «очень кровавый» этап украинского кризиса

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ прогнозирует, что конфликт на Украине в скором времени вступит во второй этап, более масштабный и кровавый, чем первый. Об этом пишет РИА Новости.

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«Все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории», - пояснил Джоанэ.

Он отметил, что противостояние между Россией и Украиной может обостриться как на востоке, в Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя.

«По нашим оценкам, мы вступаем во второй этап, еще более сложный, этой войны, которая, похоже, затягивается», - заявил Мирча Джоанэ, подчеркнув, что возможны новые потери среди мирного населения Украины.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».