В НАТО предсказали «очень кровавый» этап украинского кризиса

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил в эфире румынского телеканала Digi 24, что скоро начнется новый и «очень кровавый» этап украинского кризиса, сообщает РИА «Новости».
«Все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны, очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, в Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя. По нашим оценкам, мы вступаем во второй этап, еще более сложный», — сказал он.
Ранее Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал, что исход украинского кризиса будет решен на полях сражений.
До этого министр финансов Украины Сергей Марченко призвал Евросоюз ужесточать санкции в отношении РФ даже в условиях возможной экономической рецессии в странах сообщества.