В Одессе начала работать секретная группа НАТО

В Одессе начала работу секретная мониторинговая группа НАТО, в задачи которой входит наблюдение за российскими кораблями в Черном море. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах пишет РИА Новости.

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По его словам, база группы расположена «в одном из пригородов Одессы» и там имеется «оборудование, которое позволяет осуществлять определение точных координат любого корабля в акватории Черного моря в радиусе до 200 км.

«Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group», - заметил он.

Источник издания также подчеркнул, что перед группой НАТО поставлено несколько целей: не допустить высадки российского десанта в Одесской области и «выдавать целеуказание местонахождения российских военных кораблей для наведения украинских ПКР «Нептун»».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны.