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54 минуты назад

В Одессе начала работать секретная группа НАТО

Алиса Селезнёва

В Одессе начала работу секретная мониторинговая группа НАТО, в задачи которой входит наблюдение за российскими кораблями в Черном море. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах пишет РИА Новости.

В Одессе начала работать секретная группа НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, база группы расположена «в одном из пригородов Одессы» и там имеется «оборудование, которое позволяет осуществлять определение точных координат любого корабля в акватории Черного моря в радиусе до 200 км.

«Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group», - заметил он.

Источник издания также подчеркнул, что перед группой НАТО поставлено несколько целей: не допустить высадки российского десанта в Одесской области и «выдавать целеуказание местонахождения российских военных кораблей для наведения украинских ПКР «Нептун»».

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны.

По данным ФСБ России, после начала спецоперации украинские военные установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. При этом 19 марта Центр общественных связей российской спецслужбы сообщил, что установленные мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов, что представляет угрозу для гражданских судов.

Армия,В мире,Владимир Путин,ФСБ,
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