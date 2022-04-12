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1 час назад

Воюющий за ВСУ в Мариуполе британец заявил о безвыходном положении

Lenta.ru

Британский солдат, воюющий на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе, заявил, что в положении его соединения нет другого выхода, кроме как сдаться российским военным. Об этом со ссылкой на посты в соцсетях пишет Daily Mail.

Воюющий в Мариуполе наемник сделал заявление
Фото: ТАССТАСС

28-летний Эйден Аслин сообщил, что спустя десятки дней ожесточенных боев их подразделение исчерпало все ресурсы.

«У нас нет ни еды, ни боеприпасов. Было приятно иметь со всеми дело, надеюсь, эта война скоро закончится», — заявил он.

В посте также выражается надежда на возможный обмен пленными в будущем.

Отмечается, что Аслин ранее жил в Ньюарк-он-Тренте и занимался социальной работой, а в 2018 году, влюбившись в жительницу Николаева, переехал на Украину — грядущей осенью мужчина планировал жениться. Известно, что он также имел боевой опыт в Сирии.

В Минобороны сообщили о попытке эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя по морю

12 апреля бойцы батальона украинских националистов «Азов» в Мариуполе признались в нехватке еды, воды и боеприпасов.

«Азовцы» находятся в окружении с начала марта 2022 года. С тех пор батальон не получает пополнения и снабжения извне, однако в самом Мариуполе находится его база — поэтому украинские солдаты изначально не испытывали существенных проблем с обеспечением.

Согласно последним сообщениям, украинцы из «Азова» отступили на территорию завода «Азовсталь», где сконцентрировали оставшиеся силы и намерены использовать предприятие как крепость. Против них Народная милиция Донецкой народной республики собирается отправить штурмовые группы с огнеметами.

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