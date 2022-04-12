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2 часа назад

Служба НАТО начала отслеживать российские корабли в Черном море

Lenta.ru

Секретная мониторинговая служба НАТО начала работать в Одессе и отслеживать корабли ВМФ РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах и его информатора в украинских войсках.

Служба НАТО начала отслеживать российские корабли в Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным собеседника агентства, мониторинговая группа НАТО действует в одном из пригородов Одессы. Работники службы оснащены оборудованием, позволяющим определить точные координаты любого судна в акватории Черного моря в радиусе 200 километров.

«Главными специалистами являются сотрудники румынской ЧВК Nordstarsupport Group», — рассказал источник РИА Новости.

Также собеседник отметил, что задачами группы являются недопущение высадки российского десанта в Одесской области и выдача местонахождения кораблей России для наведения украинских противокорабельных ракет «Нептун».

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев готовит в Одессе провокации с участием переодетых в российскую форму солдат Вооруженных сил Украины.

Армия,Дмитрий Полянский,ООН,
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