Бывший сотрудник «Азовстали» раскрыл подробности о бомбоубежищах на заводе

На территории мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» много бомбоубежищ, рассказал «Ленте.ру» работавший на заводе до 24 февраля уборщик отходов металлургического производства. Он раскрыл подробности об укрытиях на предприятии.
Военная техника с солдатами, по его словам, заезжала на территорию комбината 24 февраля.
«Знаю одно — "выкурить" оттуда военных будет нелегко. Там много бомбоубежищ. Я 24 февраля туда заносил около 300 упаковок минеральной воды, и скажу, что они немаленькие. Бомбоубежище длинное, по четыре кровати в комнате, довольно крепкое и с тремя бронированными дверями. Я далеко не ходил, но видно было, что их [комнат в бомбоубежище] много еще в длину», — поделился экс-сотрудник «Азовстали».
Днем 2 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о начале штурма предприятия. Впоследствии он заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратили завод «Азовсталь» в крепость с бункером.
11 апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на территории комбината остаются около 3-3,5 тысяч боевиков. Он заявил, что штурмовать подземные укрепления «Азовстали» бессмысленно, и предложил блокировать объект по периметру и обратиться к «химическим войскам», чтобы «выкурить кротов из нор».