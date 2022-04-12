Бывший сотрудник «Азовстали» раскрыл подробности о бомбоубежищах на заводе

«Знаю одно — "выкурить" оттуда военных будет нелегко. Там много бомбоубежищ. Я 24 февраля туда заносил около 300 упаковок минеральной воды, и скажу, что они немаленькие. Бомбоубежище длинное, по четыре кровати в комнате, довольно крепкое и с тремя бронированными дверями. Я далеко не ходил, но видно было, что их [комнат в бомбоубежище] много еще в длину», — поделился экс-сотрудник «Азовстали».