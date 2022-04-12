Космонавты попросили Путина передать военным на Украине Знамя Победы

Космонавт Александр Скворцов попросил президента России Владимира Путина от коллег по отряду и Роскосмоса передать командующему специальной операцией на Украине Знамя Победы, побывавшее на орбите.
"Каждый экипаж перед своим полетом имеет возможность взять в космос что-то дорогое и ценное для него, наш экипаж взял с собой Знамя Победы", - обратился к главе государства Скворцов, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, на церемонии вручения госнаград.
Он отметил, что это знамя находилось на орбите полгода, после чего вернулось на Землю.
"Мы встречали День Победы вместе с этим знаменем, отдавая дань уважения, которое заслужили наши прадеды, деды, отцы, борясь с немецко-фашистскими захватчиками, с фашизмом. На этом знамени есть печать, что оно действительно было на Международной космической станции", - подчеркнул космонавт. Позвольте выполнить пожелание руководства Роскосмоса, отряда космонавтов, всех тех, кто причастен к космической деятельности, и попросить вас передать это знамя командующему специальной войсковой операцией, которая сейчас происходит, и пожелать всем тем, кто сейчас в ней участвует при выполнении тех специальных задач, чтобы слово "победа" звучало как можно чаще при выполнении их деятельности", - сказал Скворцов.
Космонавт обещал передать знамя главе государства сразу после церемонии.