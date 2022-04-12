Космонавты попросили Путина передать военным на Украине Знамя Победы

"Мы встречали День Победы вместе с этим знаменем, отдавая дань уважения, которое заслужили наши прадеды, деды, отцы, борясь с немецко-фашистскими захватчиками, с фашизмом. На этом знамени есть печать, что оно действительно было на Международной космической станции", - подчеркнул космонавт. Позвольте выполнить пожелание руководства Роскосмоса, отряда космонавтов, всех тех, кто причастен к космической деятельности, и попросить вас передать это знамя командующему специальной войсковой операцией, которая сейчас происходит, и пожелать всем тем, кто сейчас в ней участвует при выполнении тех специальных задач, чтобы слово "победа" звучало как можно чаще при выполнении их деятельности", - сказал Скворцов.