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21 минуту назад

Замполит ВСУ сдался в ДНР

Lenta.ru

Заместитель командира по политической части 36-й бригады Вооруженных сил Украины майор Ростислав Ломтев сдался в плен Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Замполит ВСУ сдался в ДНР
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что замполит был захвачен силовиками в плен в Мариуполе. Канал также публикует фотографии документов, подтверждающих личность военнопленного. Там указано, что Ломтев является высокопоставленным офицером морской пехоты.

В Мариуполе сдались в плен 42 украинских военных

Ранее Министерство обороны России сообщило о 42 сдавшихся в плен украинских солдатах в Мариуполе. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, вечером 11 апреля солдаты добровольно сложили оружие после неудавшейся попытки вырваться из окруженного российскими военными города, при которой 50 украинских военных были убиты.

Бои в Мариуполе продолжаются с конца февраля. В начале апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о полной блокировке города. Основными очагами сопротивления украинских военных в Мариуполе он называл центр города, порт и завод «Азовсталь».

Армия,В мире,Эдуард Басурин,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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