Путин назвал год пуска российской сверхтяжелой ракеты

«Сам объект — я имею в виду весь Восточный — одна из крупнейших строек в Европе и мире. Грандиозный объект с хорошими перспективами развития. Если говорить о сверхтяжелых классах, то — с 2035 года», — сказал глава государства в ходе беседы с рабочими космодрома.