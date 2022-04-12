Крушат все подряд: 19FortyFive высоко оценил российские гранатометы

Изучив трофейные "Фаустпатроны", российские оружейники пришли к выводу, что это эффективное средство против танков в ближнем бою, поскольку кумулятивный заряд позволяет пробивать броню в восемь раз толще, чем обычный боеприпас. Вскоре появился РПГ-2 - его активно использовали партизаны во время войны во Вьетнаме.

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Однако пробивные способности первого советского гранатомета оказались не блестящими и в 1962 году началось производство РПГ-7, ставшего легендой. Недорогой: $500-2000 в разное время, простой в использовании и обучении расчетов. У каждого советского пехотного отделения был такой, пишет издание.

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Пусковая труба имеет диаметр 40 мм и механический прицел. При запуске есть небольшая отдача. Ракета вылетает из трубы со скоростью 145 метров в секунду. Дальность ее полета составляет 700 метров, но более точен РПГ-7 на дистанциях до 300 м. Различные типы гранат предназначены для поражения легких танков, бронетранспортеров и укреплений. Еще РПГ-7 оказался на удивление хорош против вертолетов - в 1993 году в Сомали им сбили два американских UH-60 Blackhawk.

В 70-е появился компактный РПГ-16 для ВДВ и спецназа. А РПГ-29 "Вампир" вывел противотанковые гранатометы на новый уровень. Военные были озабочены, что легендарному РПГ-7 недостает мощи, чтобы эффективно бороться с новыми танками НАТО: Abrams и Сhallenger.

"Вампир" получил сошки для стрельбы лежа и 105-мм гранату с тандемным кумулятивным зарядом, способную пробивать динамическую защиту танка. Также РПГ-29 умеет проделывать отверстия в стенах - ценное свойство для боев в городе.

У ручных гранатометов есть серьезный недостаток - дымный след летящего к цели заряда, по которому можно выследить и уничтожить стрелка. На этот случай РПГ-29 имеет функцию "холодного запуска", обходящегося без дыма. В 2006 году "Вампиры" в Ливане подбили несколько израильских танков Merkava, в 2008 - три Abrams в Ираке.