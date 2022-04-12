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33 минуты назад

В НАТО назвали «главный результат» конфликта на Украине

Lenta.ru

Главным результатом специальной военной операции России на Украине стало усиление Североатлантического альянса у российских границ. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает Reuters.

В НАТО назвали «главный результат» конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он добавил, что альянс продолжит поставлять Украине «все необходимое для выживания». При этом председатель подтвердил позицию НАТО, согласно которой альянс отказывается от непосредственного участия в российско-украинском конфликте.

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По словам Бауэра, НАТО не требует от стран участниц поставлять оружие Украине, это является добровольным решением суверенных правительств.

Ранее политолог Сэмане Акун в статье для иранской газеты Kayhan назвала причину, по которой США отказались помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому, вступив в противостояние с Россией и помешав ее военной спецоперации. По ее словам, Вашингтон не может этого сделать, поскольку утратил собственное политическое влияние.

Армия,В мире,Владимир Зеленский,НАТО,
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