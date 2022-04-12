В НАТО назвали «главный результат» конфликта на Украине

Главным результатом специальной военной операции России на Украине стало усиление Североатлантического альянса у российских границ. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает Reuters.

Он добавил, что альянс продолжит поставлять Украине «все необходимое для выживания». При этом председатель подтвердил позицию НАТО, согласно которой альянс отказывается от непосредственного участия в российско-украинском конфликте.

По словам Бауэра, НАТО не требует от стран участниц поставлять оружие Украине, это является добровольным решением суверенных правительств.