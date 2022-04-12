В Мариуполе сдались в плен 42 украинских военных

42 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен в Мариуполе. Об этом сообщили журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 апреля. По словам Конашенкова, солдаты добровольно сложили оружие после неудавшейся попытки вырваться из окруженного российскими военными города. Еще пятьдесят украинских военных были убиты.

Удары по группе солдат ВСУ наносила артиллерия и авиация.

Ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал о другой попытке прорыва в Мариуполе. По словам Ходаковского, колонна ВСУ замаскировалась под войска ДНР.

Бои в Мариуполе продолжаются с конца февраля. В начале апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о полной блокировке города. Основными очагами сопротивления украинских военных в Мариуполе он называл центр города, порт и «Азовсталь».