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2 часа назад

В Мариуполе сдались в плен 42 украинских военных

Lenta.ruиещё 1

42 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен в Мариуполе. Об этом сообщили журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В Мариуполе сдались в плен 42 украинских военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 апреля. По словам Конашенкова, солдаты добровольно сложили оружие после неудавшейся попытки вырваться из окруженного российскими военными города. Еще пятьдесят украинских военных были убиты.

Удары по группе солдат ВСУ наносила артиллерия и авиация.

Ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал о другой попытке прорыва в Мариуполе. По словам Ходаковского, колонна ВСУ замаскировалась под войска ДНР.

Бои в Мариуполе продолжаются с конца февраля. В начале апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о полной блокировке города. Основными очагами сопротивления украинских военных в Мариуполе он называл центр города, порт и «Азовсталь».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что окончание операции зависит от согласия президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия. 25 марта Минобороны сообщило, что за время проведения спецоперации на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий

Армия,Александр Ходаковский,Эдуард Басурин,Владимир Зеленский,Игорь Конашенков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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