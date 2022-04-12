Британский наемник сдался в плен в Мариуполе

Британский наемник Айден Айслин, воевавший в рядах ВСУ против российских войск, сдался в плен в Мариуполе. Об этом сообщают военные информационные ресурсы.

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В публикациях цитируется одна из последних записей этого вояки, размещенная на его страничке в твиттере:

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«Прошло 48 дней, мы изо всех сил старались защитить Мариуполь, но у нас нет другого выбора, кроме как сдаться российским войскам. У нас нет ни еды, ни боеприпасов. Я надеюсь, что эта война скоро закончится».

Стоит заметить, что 27-летний англичанин успел прославиться на всю Британию. О нем с восторгом писали многие английские газеты, включая «Таймс» и «Дейли мейл».

Такое внимание было не случайно. Выяснилось, что Айслин вовсе не профессиональный солдат. Это бывший социальный работник из маленького городка Ньюарк в графстве Ноттингемшир. Вместо того чтобы ухаживать за пожилыми людьми, он решил испытать себя в реальных боях. Сперва воевал в Сирии, а в середине марта вместе с группой «добровольцев» приехал на Украину, «чтобы сражаться с Путиным».

Служил Айслин в батальоне морской пехоты ВСУ. Британская пресса души не чаяла в храбреце, который вознамерился поставить на место «русских захватчиков». В многочисленных газетных публикациях наемник представал эдаким символом борьбы с «российским вторжением на Украину».

«Я никогда не сдамся в плен», – высокопарно заявил Айслин в одном из интервью.

В интервью английской газете «Ньюарк адвертайзер» наемник хвастается, что «никогда не сдастся в плен». И все же, несмотря на свои громогласные заявления, «дикий гусь» из Англии понуро сложил оружие и сдался в плен.

Как прокомментировал один из военных журналистов, «облом вышел». Сообщается, что это первый британский наемник, сдавшийся в плен на Украине. Однако официального подтверждения этих сведений пока не поступало. По некоторым данным, в Мариуполе на стороне украинских войск сражается более 200 иностранных наемников.

Между тем российские войска уничтожили одно из последних соединений ВСУ, блокированных в промзоне Мариуполя. Как сообщили в Минобороны, вчера под покровом темноты группа украинских военных попыталась вырваться из окружения. Около 100 человек на бронетехнике выдвинулись с территории завода имени Ильича и направились на север.