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11 минут назад

Тысячи украинских военных пытались вырваться из Мариуполя

Елена Прошина

В Мариуполе украинскими военными была предпринята попытка прорыва. Как рассказал в своем Telegram-канале военный репортер Андрей Руденко, около 1,5 тысяч солдат попытались выйти из города.

Тысячи украинских военных пытались вырваться из Мариуполя
Фото: ТАССТАСС

Попытка была пресечена объединенными силами ДНР и ВС РФ. Часть украинских военных уничтожена, часть сдалась в плен, подчеркнул Руденко.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны, а также защиту мирного населения Донбасса. Сейчас союзные силы России и ДНР ведут бои за окончательное освобождение Мариуполя.

Ранее стало известно, что еще более 100 украинских солдат сдались в плен. Информацию подтвердил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. Ими оказались морпехи 36-й бригады Военно-морских сил Украины. Даниил Безсонов подчеркнул, что они приняли правильное решение и спустя время смогут вернуться к своим семьям.

Армия,Даниил Безсонов,Андрей Руденко,Владимир Путин,Верховный суд,
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