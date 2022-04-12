Тысячи украинских военных пытались вырваться из Мариуполя

В Мариуполе украинскими военными была предпринята попытка прорыва. Как рассказал в своем Telegram-канале военный репортер Андрей Руденко, около 1,5 тысяч солдат попытались выйти из города.

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Попытка была пресечена объединенными силами ДНР и ВС РФ. Часть украинских военных уничтожена, часть сдалась в плен, подчеркнул Руденко.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны, а также защиту мирного населения Донбасса. Сейчас союзные силы России и ДНР ведут бои за окончательное освобождение Мариуполя.