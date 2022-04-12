«Адмирал Эссен» уничтожил украинский беспилотник у берегов Крыма

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» уничтожил украинский беспилотник турецкого производства Bayraktar у берегов Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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По словам военных, беспилотник был уничтожен в результате пуска двух ракет корабельного комплекса «Штиль» «в зоне действия кораблей Черноморского флота».

В Минобороны заявили, что беспилотник следил за кораблями Черноморского флота, а также береговыми и наземными позициями боевой техники в Крыму и в южной части Украины.