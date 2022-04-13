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1 час назад

Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя

Газета.Ruиещё 7

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара выделила корабли для эвакуации мирных граждан из украинского Мариуполя. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что минобороны находится в постоянном контакте с военными ведомствами России и Украины по вопросу эвакуации.

"Как Турция, мы сделали все, что необходимо сделать для безопасной эвакуации, включая выделение кораблей. В ближайшие дни в этом плане будут некоторые положительные подвижки, мы с нетерпением ждем развития событий", - отметил Акар.

В начале апреля Акар заявил, что лично занимается вопросами поставок гуманитарной помощи и эвакуации гражданских лиц по морю с представителями России и Украины. Также он призвал стороны объявить о прекращении огня.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Хулуси Акар,Владимир Путин,Минобороны России,
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