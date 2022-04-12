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25 минут назад

Российский фрегат уничтожил украинский беспилотник у побережья Крыма

Lenta.ru

Фрегат Черноморского флота ликвидировал украинский беспилотный летательный аппарат «Байрактар» у побережья Крыма. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там добавили, что фрегат произвел пуск двух ракет с помощью корабельного зенитного ракетного комплекса «Штиль».

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимался разведкой действий российских кораблей и боевой техники, которая находится в Крыму и в южной части Украины, пояснили в Минобороны.

Минобороны сообщило об уничтожении лагеря «Правого сектора»

Накануне ведомство доложило, что Вооруженным силам России удалось уничтожить заглубленный командный пункт украинских войск в районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой области. Объект был ликвидирован с помощью авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ходе операции разрушен военный потенциал и военная инфраструктура Украины.

Армия,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Правый сектор,
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