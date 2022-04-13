Сравнение армий России и США на начало 2022 года

Ведущий канала The Infographics Show в одном из выпусков рассказал, что будет, если вооружённые силы США и России столкнутся. Подробнее - в материале.

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Прежде всего автор отметил военную мощь обеих стран. И США, и Россия считаются одними из самых сильных держав в военном плане. При этом Штаты всё же пока лидируют, то есть это государство с самой мощной армией во всём мире.

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В России из-за санкций экономика страны находится сейчас не в лучшем состоянии. Кроме того, по словам ведущего, всё это привело к «утечке мозгов», то есть лучшие учёные, предприниматели, художники и т.п. стали уезжать из страны в Европу или Соединённые Штаты. В результате военный потенциал государства тоже резко сократился. В настоящее время медленно, но верно технологический разрыв между США и Россией увеличивается.

В то же время у Штатов есть собственные финансовые проблемы. К примеру, они за последние 40 лет столкнулись с очень сильной инфляцией. Однако в целом экономика США гораздо менее уязвима для различных потрясений и изменений, нежели российская.

Итак, что же было бы, если бы две страны начали воевать? Сначала - о численности населения государств. В США живут 334 миллиона 998 тысяч человек, а в РФ - 142 миллиона 321 тысяча. В этом плане у Штатов преимущество.

Также в США примерно 147 миллионов 399 тысяч призывников, тогда как в России - всего 69 миллионов 737 тысяч человек. Из этих потенциальных призывников к военной службе в США годны около 122 миллионов 274 тысяч человек, в РФ - 46 миллионов 681 тысяча.

Кроме того, ежегодно в Штатах призывного возраста достигают 4,4 миллиона американцев, в России же из-за демографического кризиса - 1,3 миллиона.

В обеих странах мы можем увидеть и снижение рождаемости. В США коэффициент рождаемости составляет 1,70, в России - 1,50. В норме же для поддержания населения это значение должно равняться 2,1. Однако в Америке положительный темп роста населения страны, а вот в России - убыль населения.

Численность вооружённых сил США - 1 миллион 390 тысяч человек, России - только 850 тысяч человек. Ещё одно преимущество Штатов заключается в том, что их армия состоит полностью из добровольцев. Также на сегодняшний день на военную службу в РФ призваны примерно 30 процентов всех вооружённых сил, или около 225 тысяч человек.

Что касается количества резервных сил армии, то у США их 442 тысячи человек, в то время как у России - 250 тысяч. Американские резервисты также регулярно проходят обучение и участвуют в боевых действиях. А вот российским солдатам, по мнению ведущего, не хватает необходимого уровня военной подготовки. То есть в целом подготовка американских военных проходит быстрее, чем российских: например, большинство пилотов в РФ летают в год 100-120 часов, в США же - в среднем 200 часов ежегодно.

Оборонный бюджет составляет у России 154 миллиарда долларов, у США - 770 миллиардов долларов. Однако в целом у РФ затраты приближаются к 170 миллиардам.

Всего самолётов у США 13 247 единиц, а у России - 4 173 единицы. Истребителей у Штатов также в два раза больше, чем у РФ: 1 957 единиц против 772 единицы. При этом штурмовиков у них почти одинаковое количество: 783 и 739 единиц соответственно. Вместе с тем у РФ системы ПВО гораздо лучше, чем у Америки.

Транспортных самолётов у США 982 единицы, а вот у РФ - только 445 единиц. То есть американские военные смогут быстрее перемещаться и прибывать в место назначения, чем российские.

Есть одна область военно-воздушных сил, где Штаты доминируют над Россией и любой другой страной. Это численность самолётов специального назначения. Они оснащены системами дальнего радиолокационного обнаружения, системами патрулирования, а также системами радиоэлектронной борьбы. Всего их у Америки 774 единицы, тогда как у РФ - 132 единицы.

Боевых самолётов у США 910 единиц, у России - 544 единицы. Также основными ударными вертолётами РФ являются Ка-50, Ми-24, Ми-28, Штаты по большей части используют AH-64 и AH-6M.

Численность танков у США составляет 6 612 единиц, тогда как у РФ - 12 420 единиц. Но Россия при этом учитывает ещё и ту технику, которая хранится складах. На самом же деле у страны 3 тысячи танков, и 9 тысяч - в резерве. По большей части РФ использует танки Т-72, которые вместе с американским аналогом М1 прошли модернизацию. Однако всё же последний превосходит Т-72. Хотя у Т-72 есть и преимущество: это возможность стрелять противотанковыми ракетами.

У США имеется на вооружении 45 193 бронемашины, а у России - 30 122 единицы этой техники.

В то же время в артиллерии РФ превосходит США и остальные страны. Страна обладает 6 574 самоходными артиллерийскими установками, тогда как Штаты - 1 498 единицами. Гаубиц у США всего 1 339 единиц, у России - 7 571 единица, реактивной артиллерии - 1 366 единиц и 3 391 единица соответственно.

Также у России более крупный военно-морской флот. Всего кораблей у страны 605 единиц, у США - 484 единицы. В то же время по возможностям американский флот превосходит российский. У Штатов сейчас есть 11 авианосцев, причём их военно-воздушные силы больше, чем у многих стран мира. В ответ на это РФ обладает собственными гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, и у Соединённых Штатов нет защиты от этого оружия.

Однако у США есть 9 небольших авианосцев для поддержки морских десантных операций, а вот у России такой техники нет.

Кроме того, Россия превосходит США по численности подводных лодок. Их у страны 70, а у Штатов - 68 единиц. Но вот сколько подлодок действительно сможет вывести РФ в море в случае войны - неизвестно. Подводные лодки США в целом к тому же более боеспособны, чем российские.

У Штатов есть 92 эсминца с управляемыми ракетами, тогда как у РФ - всего 15 единиц этой техники. При этом Россия оснастила гражданские судна крылатыми ракетами «Калибр».