Вашингтон обратился ко всем странам с призывом насчет российского оружия

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США призывают все страны не приобретать вооружения у России. Его слова приводит ТАСС .

«Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения, особенно в свете того, что Россия делает в отношении Украины», — сказал Блинкен .

При этом он добавил, что США пока не приняли решение относительно потенциальных санкций или потенциальных исключений из санкций в отношении Индии за покупку российских С-400.