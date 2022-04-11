Вашингтон сменит командующего своими силами в Европе

Администрация президента США Джо Байдена намерена провести кадровые перестановки в рядах высшего командования, в частности, американских войск в Европе, сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.
По ее сведениям, американский генерал Тод Уолтерс - командующий Европейским командованием ВС США, а также верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе будет заменен на Кристофера Каволи, который в настоящее время занимает должность командующего армией США в Европе и Африке. В марте в Пентагоне заявляли, что в Европе находится с учетом временных развертываний около 100 тыс. американских военнослужащих.
Помимо этого главу Командования специальных операций ВС США (SOCOM) генерала Ричарда Кларка сменит генерал Брайан Фэнтон, возглавляющий Объединенное командование специальных операций США (JSOC) - подразделение SOCOM, ответственное за подготовку сил специального назначения и проведение отдельных операций спецподразделениями.
Такие перестановки, по словам издания, отражают перенаправление фокуса Пентагона с ближневосточного на азиатское направление и более конвенциональные военные угрозы, в частности, спецподразделения при Фэнтоне могут переключиться с борьбы против повстанцев к обучению иностранных военных. Планируется, что Уолтерс и Кларк уйдут на пенсию в 2022 году, их сменщики могут занять свои новые посты уже этим летом, однако их кандидатуры перед этим должен утвердить Сенат Конгресса США.