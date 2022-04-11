В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
1 час назад

WSJ: Вашингтон сменит командующего своими силами в Европе

ТАСС

Администрация президента США Джо Байдена намерена провести кадровые перестановки в рядах высшего командования, в частности, американских войск в Европе, сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

Вашингтон сменит командующего своими силами в Европе
Фото: Wikipedia CommonsWikipedia Commons

По ее сведениям, американский генерал Тод Уолтерс - командующий Европейским командованием ВС США, а также верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе будет заменен на Кристофера Каволи, который в настоящее время занимает должность командующего армией США в Европе и Африке. В марте в Пентагоне заявляли, что в Европе находится с учетом временных развертываний около 100 тыс. американских военнослужащих.

США привели войска в Европе в максимальную боеготовность из-за России

Помимо этого главу Командования специальных операций ВС США (SOCOM) генерала Ричарда Кларка сменит генерал Брайан Фэнтон, возглавляющий Объединенное командование специальных операций США (JSOC) - подразделение SOCOM, ответственное за подготовку сил специального назначения и проведение отдельных операций спецподразделениями.

Такие перестановки, по словам издания, отражают перенаправление фокуса Пентагона с ближневосточного на азиатское направление и более конвенциональные военные угрозы, в частности, спецподразделения при Фэнтоне могут переключиться с борьбы против повстанцев к обучению иностранных военных. Планируется, что Уолтерс и Кларк уйдут на пенсию в 2022 году, их сменщики могут занять свои новые посты уже этим летом, однако их кандидатуры перед этим должен утвердить Сенат Конгресса США.

Армия,Джозеф Байден,НАТО,Администрация США,Конгресс США,Пентагон,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители