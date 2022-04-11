Вашингтон сменит командующего своими силами в Европе

По ее сведениям, американский генерал Тод Уолтерс - командующий Европейским командованием ВС США , а также верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе будет заменен на Кристофера Каволи, который в настоящее время занимает должность командующего армией США в Европе и Африке. В марте в Пентагоне заявляли, что в Европе находится с учетом временных развертываний около 100 тыс. американских военнослужащих.

Такие перестановки, по словам издания, отражают перенаправление фокуса Пентагона с ближневосточного на азиатское направление и более конвенциональные военные угрозы, в частности, спецподразделения при Фэнтоне могут переключиться с борьбы против повстанцев к обучению иностранных военных. Планируется, что Уолтерс и Кларк уйдут на пенсию в 2022 году, их сменщики могут занять свои новые посты уже этим летом, однако их кандидатуры перед этим должен утвердить Сенат Конгресса США.